Finora per il Canada non era stato un anno facile, sportivamente. Alle Olimpiadi invernali di febbraio le sue nazionali maschile e femminile di hockey su ghiaccio (che lì è lo sport nazionale) erano arrivate in finale contro gli Stati Uniti, perdendo in entrambe le occasioni con il golden goal :Continua a leggere...
Martedì, mentre boccheggiavo per il gran caldo sul treno di ritorno dalla redazione, sono capitato su un bel progetto di Reuters : da pochi giorni aveva pubblicato un monitoraggio sull’andamento delle temperature in ogni città del mondo, aggiornato giorno per giorno. Sapevo fin da subito che sarebbe stato impossibile fareContinua a leggere...
La presenza frequente sui quotidiani di sondaggi sulle intenzioni di voto delle persone, o sul gradimento raccolto da partiti e leader politici, viene giudicata e commentata soprattutto all'indomani delle elezioni, naturalmente. Soprattutto per verificare l'aderenza dei sondaggi stessi ai risultati, che raramente è completa, e a volte assai limitata. GliContinua a leggere...
Stanno per succedere alcune cose grosse. La Corte Suprema chiude sempre il suo anno di lavoro accumulando le decisioni più importanti prima della pausa estiva. Non cercano il pathos, è che sono le cause più complesse, e le cause più complesse sono quelle che richiedono più tempo. Ora ci siamo.Continua a leggere...
Ve lo ricordate, il ponte? No, non quello sullo Stretto, di Salvini. Intendo quello impossibile, io. Il ponte di Meloni, tra Bruxelles e Washington. È il governo dei ponti che non lo erano, questo. E ora che il velleitario tentativo di ingraziarsi Trump s’è rivelato fallimentare, e dopo qualche oraContinua a leggere...
Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, della corsa alle primarie che non ci sono; delle scuole per l'infanzia al caldo; di cosa inizia a smuoversi a San Siro per il nuovo stadio;Continua a leggere...
Then one fine mornin' she puts on a New York station You know, she couldn't believe what she heard at all di Stefano Vizio Altre cose, prima Oggi andremo molto di fretta, abbiate pazienza. C’è una canzone nuova dei Sugar, la band di Bob Mould dopo gli Hüsker Dü, tornataContinua a leggere...
Due giorni fa vi avevamo raccontato che stavamo affrontando il caldo di questi giorni con il tradizionale metodo dei "ghiaccioli" , un po' come tutti. Poi, forse grazie ai ghiaccioli, ci è venuta anche un'altra idea. Oggi ve ne diciamo poco. Ci limitiamo a consigliarvi di passare sul Post, lunedì.Continua a leggere...
Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, dello scontro tra il comune e Ryanair sull’aeroporto, di cosa fanno gli studenti dopo la laurea e di insetti rumorosi (dai, sapete quali). Chi l’avrebbeContinua a leggere...
Ciao! Ben ritrovate e ben ritrovati. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che si occupa di raccontare e spiegare l'Europa, e che esce il giovedì alle 11. In questa newsletter: il lento reset tra Regno Unito e Unione Europea; perché sentiremo parlare molto di euro digitale; la canicule tremendaContinua a leggere...
I Mondiali di calcio portano videogiochi L’ultima volta che i Mondiali maschili di calcio si erano giocati negli Stati Uniti era il 1994 e un buon numero di editori di videogiochi aveva provato a sfruttarne il richiamo. Almeno sette giochi vennero realizzati in Giappone, in Europa e in Canada eContinua a leggere...
Sono brutte settimane per Luca Guadagnino: Amazon/MGM aveva approvato e finanziato Artificial, il suo film su Sam Altman, CEO di OpenAI, ma quando lo ha visto ci ha ripensato e ora non lo vuole più distribuire. L’idea è di venderlo a qualcun altro ma i distributori maggiori sembrano non volerlo.Continua a leggere...
Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti. Avete notato anche voi che sulle etichette di alcuni abiti e accessori c'è scritto UPF e poi un numeroContinua a leggere...
Questa mattina tre sciami da centinaia di droni ucraini hanno attaccato la grande raffineria di Mosca , all’interno della tangenziale che scorre attorno alla capitale russa. Il sistema di difesa aerea migliore di tutto il paese ne ha abbattuti centinaia, ma ormai sappiamo come funzionano questi assalti di massa. NelContinua a leggere...
Ciao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesseContinua a leggere...
La mia prima casa a Milano, un piccolo monolocale in una traversa di viale Monza, me la comperò mio padre alla fine degli anni Settanta. La pagò quindici milioni di lire, grosso modo oggi equivarrebbero a sessantamila euro. Il costo di un piccolo appartamento a Milano, dunque, era non moltoContinua a leggere...