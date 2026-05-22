Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di una società di pompe funebri che si è reinventata; di un progetto che non piace ai residenti di Vaiano Valle; e del centrosinistra diviso aContinua a leggere...
Il generale, nel delirio generale. Nel senso che mentre la destra perde la trebisonda, con ministri che s’azzuffano e parlamentari che si fanno i dispetti tra loro, a prosperare è Roberto Vannacci: la sua spacconeria è il riflesso dei timori di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni, di una LegaContinua a leggere...
Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di cos’è e come funziona un trauma center , di posticini carini per studiare all’aperto e di banani in centro storico. Questo numero si leggeContinua a leggere...
Nella prima stagione della serie Gomorra c’è il personaggio memorabile di Genny Savastano, figlio di un capoclan della camorra. Genny è un bamboccione indifeso, cresciuto in mezzo agli agi e incapace di premere il grilletto. Gli altri camorristi lo adulano in pubblico ma in realtà lo disprezzano. Poi Genny finisceContinua a leggere...
Noi che lavoriamo in un giornale online tendiamo a crederci persone che hanno una certa dimestichezza con la tecnologia, persone in grado di padroneggiare il computer, persone molto a loro agio in qualunque contesto digitale. Naturalmente, non è proprio-proprio così. Abbiamo pure i desktop così pieni di cose che nonContinua a leggere...
Then one fine mornin' she puts on a New York station You know, she couldn't believe what she heard at all di Stefano Vizio Altre cose, prima Rieccoci dopo una settimana di assenza dovuta al podcast sull’Eurovision Song Contest, grazie a chi ci ha ascoltato e anche a chi nonContinua a leggere...
Ciao! Ben ritrovate e ben ritrovati. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che si occupa di raccontare e spiegare l'Europa, e che esce il giovedì alle 11. In questa newsletter: i negoziati tra Trump e le autorità della Groenlandia vanno avanti; l'Unione Europea è pronta ad approvare l'accordo commercialeContinua a leggere...
Il festival di Cannes del 2026 è ancora in corso e finirà sabato con l'annuncio del vincitore della Palma d'oro. Noi lo stiamo seguendo con un podcast quotidiano che racconta non solo i film che vengono mostrati ma pure cos'altro accade nei grandi festival, come funzionano o anche semplicemente comeContinua a leggere...
Un articolo sul sito NiemanLab , che si occupa di giornalismo per conto della Nieman Foundation statunitense, ha indicato una direzione che in questi anni è diventata tra le più promettenti per contenere o attenuare la crisi di attenzioni nei confronti dei giornali (negli ultimi giorni sono circolate anche molteContinua a leggere...
Tra le superfici su cui si gioca a tennis la terra rossa è senza dubbio quella più mutevole e imperfetta, dove il clima e il passaggio dei giocatori possono influenzare il rimbalzo della pallina, e quindi il gioco stesso. Da 42 anni Pierluigi Troiani prepara per gli Internazionali d’Italia iContinua a leggere...
Lo scorso martedì, poco prima di partire per Pechino, Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti non hanno bisogno dell’aiuto della Cina per riaprire lo stretto di Hormuz. Due giorni dopo, quando era già in Cina, il segretario di Stato Marco Rubio ha detto invece che gli Stati UnitiContinua a leggere...
Mixtape : l'adolescenza in quasi 30 canzoni Mixtape è un nuovo videogioco realizzato da un piccolo studio australiano, Beethoven & Dinosaur, e pubblicato da Annapurna Interactive (una divisione di Annapurna Pictures). In maniera molto simile ad alcuni famosi film degli anni Ottanta e Novanta come Una pazza giornata di vacanzaContinua a leggere...
Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti. Le maniglie di pensili, credenze e armadi sono un elemento spesso trascurato, ma sono uno di quei dettagli cheContinua a leggere...
Ciao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesseContinua a leggere...
La mia prima casa a Milano, un piccolo monolocale in una traversa di viale Monza, me la comperò mio padre alla fine degli anni Settanta. La pagò quindici milioni di lire, grosso modo oggi equivarrebbero a sessantamila euro. Il costo di un piccolo appartamento a Milano, dunque, era non moltoContinua a leggere...