Con le partite giocate tra ieri sera e stanotte cominciano a definirsi un po' di cose nel tabellone della fase a eliminazione diretta. Di sicuro ai sedicesimi di finale avremo almeno due partite di alto livello: Olanda-Marocco e Brasile-Giappone. Nella notte l'Olanda ha vinto il suo girone, dopo aver battutoContinua a leggere...
Ciao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna. In questo numero parliamo, tra le altre cose, dello scontro tra il comune e Ryanair sull’aeroporto, di cosa fanno gli studenti dopo la laurea e di insetti rumorosi (dai, sapete quali). Chi l’avrebbeContinua a leggere...
Ciao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, della corsa alle primarie che non ci sono; delle scuole per l'infanzia al caldo; di cosa inizia a smuoversi a San Siro per il nuovo stadio;Continua a leggere...
Ve lo ricordate, il ponte? No, non quello sullo Stretto, di Salvini. Intendo quello impossibile, io. Il ponte di Meloni, tra Bruxelles e Washington. È il governo dei ponti che non lo erano, questo. E ora che il velleitario tentativo di ingraziarsi Trump s’è rivelato fallimentare, e dopo qualche oraContinua a leggere...
Due giorni fa vi avevamo raccontato che stavamo affrontando il caldo di questi giorni con il tradizionale metodo dei "ghiaccioli" , un po' come tutti. Poi, forse grazie ai ghiaccioli, ci è venuta anche un'altra idea. Oggi ve ne diciamo poco. Ci limitiamo a consigliarvi di passare sul Post, lunedì.Continua a leggere...
Ciao! Ben ritrovate e ben ritrovati. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che si occupa di raccontare e spiegare l'Europa, e che esce il giovedì alle 11. In questa newsletter: il lento reset tra Regno Unito e Unione Europea; perché sentiremo parlare molto di euro digitale; la canicule tremendaContinua a leggere...
I Mondiali di calcio portano videogiochi L’ultima volta che i Mondiali maschili di calcio si erano giocati negli Stati Uniti era il 1994 e un buon numero di editori di videogiochi aveva provato a sfruttarne il richiamo. Almeno sette giochi vennero realizzati in Giappone, in Europa e in Canada eContinua a leggere...
Sono brutte settimane per Luca Guadagnino: Amazon/MGM aveva approvato e finanziato Artificial, il suo film su Sam Altman, CEO di OpenAI, ma quando lo ha visto ci ha ripensato e ora non lo vuole più distribuire. L’idea è di venderlo a qualcun altro ma i distributori maggiori sembrano non volerlo.Continua a leggere...
Altre cose, prima Succede di continuo, ora è la "Leonard Cohen Estate" a opporsi a che una canzone (cioè, la cover di Cohen di Hallelujah ) sia usata da Donald Trump. Daryl Hall (di Hall and Oates ) ha comunicato di avere subito il trapianto di un rene, e cheContinua a leggere...
Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per iscriverti e ricevere anche le prossime? È questo . E qui trovi tutte le newsletter precedenti. Avete notato anche voi che sulle etichette di alcuni abiti e accessori c'è scritto UPF e poi un numeroContinua a leggere...
La convivenza su alcuni giornali di pagine e pagine di morbosa attenzione sensazionalista su "Garlasco" e di scandalizzati o esausti commenti sull'eccesso di morboso sensazionalismo intorno a "Garlasco" ha preso delle dimensioni grottesche, ma anche illuminanti sulla capacità dei media di tirare il sasso e sgridare la propria mano. SoltantoContinua a leggere...
La storia del portiere Vozinha racchiude molti dei motivi per cui guardiamo i Mondiali, e per cui ci piace il calcio. È un perfetto sconosciuto diventato protagonista in una partita importante, ha parlato dei sogni della piccola nazionale per cui gioca (Capo Verde) e ha un soprannome esotico: “Vozinha” significaContinua a leggere...
Si dice che le elezioni non le perde mai nessuno. Cosa si intende: che le elezioni qualcuno le vince e qualcuno le perde, certo, ma di solito chi le perde trova degli argomenti per dire che tutto sommato non è andata male, che abbiamo un po’ vinto anche noi, cheContinua a leggere...
Questa mattina tre sciami da centinaia di droni ucraini hanno attaccato la grande raffineria di Mosca , all’interno della tangenziale che scorre attorno alla capitale russa. Il sistema di difesa aerea migliore di tutto il paese ne ha abbattuti centinaia, ma ormai sappiamo come funzionano questi assalti di massa. NelContinua a leggere...
Ciao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesseContinua a leggere...
La mia prima casa a Milano, un piccolo monolocale in una traversa di viale Monza, me la comperò mio padre alla fine degli anni Settanta. La pagò quindici milioni di lire, grosso modo oggi equivarrebbero a sessantamila euro. Il costo di un piccolo appartamento a Milano, dunque, era non moltoContinua a leggere...