I The Game Awards sono un evento che celebra l’industria dei videogiochi organizzato dal giornalista canadese Geoff Keighley, che sin dal 2014 chiude idealmente l’anno solare con una serata di gala non tanto diversa dalla notte degli Oscar per struttura e intenzioni. Il premio per il Gioco dell’anno 2023 (insieme ad altri riconoscimenti minori) è andato a Baldur’s Gate 3 (sviluppato da Larian), che ha superato Marvel’s Spider-Man 2 , Resident Evil 4 , Super Mario Bros. Wonder , The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Alan Wake 2 , che però ha vinto i premi come Miglior regia , narrativa e direzione artistica . L’elenco completo lo trovate qui.



Nonostante formalmente l’evento sia costruito per premiare i giochi migliori nelle categorie scelte dallo stesso Keighley, negli ultimi anni l’attenzione si è spostata sugli annunci che diversi sviluppatori ed editori fanno durante la serata. Tra i tanti videogiochi annunciati ci sono stati OD di Hideo Kojima (l’autore di Death Stranding e della saga Metal Gear) , che lo realizzerà in esclusiva per Xbox in collaborazione con Jordan Peele (il regista dei film Get Out e Nope ), un nuovo gioco della serie Monster Hunter chiamato Wild e un' espansione di God of War Ragnarök . Anche in questo caso, qua trovate la registrazione integrale dell’evento con tutti i video dei giochi annunciati.