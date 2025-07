C’è un’allerta tsunami in molti paesi

Verso le 11 di mattina locali (poco dopo l’1 di notte in Italia) c’è stato un terremoto di magnitudo 8.8 al largo della penisola della Kamchatka, sulla costa orientale della Russia. È uno dei più forti mai rilevati. L’epicentro è stato circa 119 chilometri a est della città di Petropavlovsk, e l’ipocentro a una profondità di 20,7 chilometri.

Subito dopo sono state diffuse allerte tsunami per diversi paesi: oltre alla Russia anche Giappone, Cina, Filippine, Indonesia e Stati Uniti (per le isole Hawaii, l’Alaska, alcune zone della costa occidentale, e per Guam, territorio non incorporato degli Stati Uniti che si trova nell’oceano Pacifico). In alcuni di questi paesi sono in corso evacuazioni degli abitanti nelle zone più esposte.

Per ora ci sono state onde alte al largo della Kamchatka che hanno raggiunto la città portuale di Severo-Kurilsk, nelle isole russe Curili, che hanno circa 3mila abitanti. Ci sono state onde anche alle Hawaii e in Giappone. Non ci sono notizie di grossi danni, per ora, né di persone ferite o uccise.