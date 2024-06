Domenica mattina alle 7 in Italia hanno riaperto i seggi per le elezioni europee, che chiuderanno alle 23. Il conteggio dei voti comincerà subito dopo, ma saranno immediatamente disponibili alcuni exit poll, ossia stime dei risultati basate su ciò che dicono di aver votato le persone fuori dai seggi. Si vota per eleggere 76 europarlamentari, sui 720 che comporranno il prossimo Parlamento Europeo, ma anche per rinnovare gli amministratori locali in migliaia di comuni, tra cui Firenze, Perugia e Modena.

In alcuni paesi europei le operazioni di voto sono già concluse, ma nella maggior parte dei paesi si vota oggi. Il Post seguirà tutti gli aggiornamenti, man mano che arrivano.