In Umbria gli exit poll danno centrodestra e centrosinistra molto vicini

Da domenica sera sui giornali italiani si sta parlando parecchio dei dati parziali sull’affluenza, che sia in Umbria che in Emilia-Romagna finora effettivamente è stata piuttosto bassa. Alle 23 di domenica in Umbria aveva votato il 37,79 per cento degli aventi diritto di voto, in Emilia-Romagna il 37,77 per cento. Il dato definitivo arriverà dopo le 15, quando avranno chiuso i seggi, ma ragionare sull’affluenza ha senso perché ci aiuta a capire quanto è rappresentativo un voto.

Il calo dell’affluenza non è una novità di queste elezioni regionali. Come ha fatto notare il direttore dell’Istituto Cattaneo Salvatore Vassallo in un’intervista sulla Stampa, la tendenza riguarda tutte le regioni, specie quelle del Nord, da circa dieci anni. Per Vassallo la data spartiacque è quella delle elezioni regionali in Emilia-Romagna del 2014, quando votò solo il 37,7 per cento, dopo le indagini e gli arresti che coinvolsero la maggioranza di centrosinistra e in particolare il presidente uscente Vasco Errani, prima condannato per falso ideologico e infine assolto. Secondo Vassallo influiscono sul calo dell’affluenza vari fattori, come il fatto che sono state fissate in un periodo insolito per le elezioni, ma anche che non si è parlato molto dei candidati, che a suo dire sono stati «talmente normali da non suscitare l’interesse dei media». In più l’affluenza cala perché, a differenza delle elezioni politiche, tra gli aventi diritto si contano i residenti all’estero, che non hanno una propria circoscrizione e la stragrande maggioranza non vota perché dovrebbe tornare in Italia.