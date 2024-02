Lo spoglio dei voti in Sardegna è ancora molto indietro

Dopo alcune ore dall’avvio dello spoglio per le elezioni regionali in Sardegna, cominciato alle 7 di lunedì mattina, sulla piattaforma della Regione dedicata al voto non è ancora stato pubblicato alcun dato ufficiale. I dati che si vedono in giro da questa mattina, comunque ancora molto parziali e riguardanti pochissime sezioni, sono stati raccolti in via ufficiosa da giornali e istituti di sondaggi in modo autonomo (lo sta facendo per esempio YouTrend, l’affidabile magazine dell’Agenzia Quorum, pubblicando man mano su Twitter le proprie stime). Altri dati sono stati fatti uscire dalle sezioni in modo abbastanza incontrollato e quindi per il momento sono poco attendibili.

L’unico dato ufficiale per ora è quello sull’affluenza definitiva al 52,4 per cento, in calo rispetto al 53,09 registrato alle ultime elezioni regionali del 2019. In generale sono ancora pochissimi i punti di riferimento per capire il reale andamento di queste elezioni, anche perché non ci sono exit poll, cioè i sondaggi che vengono solitamente diffusi subito dopo la chiusura dei seggi e che si basano sulle dichiarazioni di voto delle persone che hanno appena votato all’uscita del seggio (la loro attendibilità è solitamente piuttosto variabile). Il motivo per cui non ci sono exit poll è che non ne sono stati commissionati.

Secondo quanto riferito a Repubblica da fonti nella Regione, il ritardo nello spoglio dei voti sarebbe dovuto alla lentezza con cui vengono inviati i dati dei seggi ai comuni, e poi dai comuni all’amministrazione regionale. Non è comunque un fatto del tutto sorprendente, visti i precedenti della Sardegna: alle regionali del 2019 ci volle un giorno intero dalla chiusura dei seggi per arrivare a dichiarare il vincitore (Christian Solinas, sostenuto dalla destra) e quasi un mese per la proclamazione ufficiale di tutti i sessanta eletti in consiglio regionale.

Quest’anno lo spoglio dei voti non è cominciato domenica sera subito dopo la chiusura dei seggi, come solitamente succede, ma alle 7 di lunedì mattina.