«Come puoi contrastarlo», uno come Wembanyama?

C’era grande attesa per il ritorno in campo del cestista francese Victor Wembanyama, dopo vari mesi di assenza per un infortunio alla spalla, e le aspettative non sono state deluse. Ha segnato 40 punti nella netta vittoria dei San Antonio Spurs contro i Dallas Mavericks, una delle partite della prima giornata di questa stagione di NBA. Molti dei punti sono arrivati grazie a canestri spettacolari e di fatto quasi impossibili da difendere per gli avversari. Ha anche preso 15 rimbalzi e fatto 3 stoppate.

A 21 anni, Wembanyama viene considerato uno dei giocatori più promettenti mai arrivati nel campionato di basket NBA, dove gioca dal 2023. È soprattutto un giocatore mai visto prima, per talento e caratteristiche fisiche. È alto 2,24 metri (pare sia pure cresciuto nell’ultimo anno), ha capacità tecniche piuttosto eccezionali e si muove con un’agilità e una sinuosità impressionanti per quell’altezza.

Questo gli permette di segnare canestri quasi in ogni modo, schiacciando a due mani sopra i difensori avversari, tirando da tre punti, costruendosi i tiri dal palleggio o con le spalle rivolte al canestro. Dopo uno dei canestri segnati contro Dallas, marcato da un eccellente difensore come Anthony Davis, il telecronista si è chiesto: «Come puoi contrastarlo?».

– Leggi anche: La stramba estate di Victor Wembanyama