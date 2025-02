Il cestista Victor Wembanyama probabilmente salterà il resto della stagione di NBA per una trombosi

I San Antonio Spurs, squadra di basket texana dell’NBA, hanno fatto sapere che il loro cestista francese Victor Wembanyama probabilmente salterà il resto della stagione per una trombosi venosa profonda alla spalla destra (cioè un coagulo di sangue in una vena, che può avere gravi conseguenze sulla circolazione). Una fonte interna alla squadra ha detto a The Athletic che ci si aspetta una sua completa guarigione per l’inizio della prossima stagione.

È una notizia molto rilevante per tutta l’NBA, che è il principale campionato di basket nordamericano e il più importante al mondo: Wembanyama infatti ha 21 anni ed è uno dei giocatori di basket più forti e seguiti al mondo (oltre a essere il più alto in attività, con i suoi 2 metri e 24). Lo scorso anno vinse il titolo di “rookie” della stagione, cioè miglior esordiente, e in generale su di lui ci sono state enormi aspettative fin da quando era molto giovane.

La trombosi è stata scoperta negli ultimi giorni, dopo il rientro di Wembanyama da San Francisco, dove aveva partecipato all’All-Star weekend, i giorni di esibizioni, gare e partite organizzati ogni anno dall’NBA, a cui partecipano i migliori giocatori della lega.