Il video pubblicato dal profilo del Roland Garros con il coro della curva del Milan contro i “gobbi juventini”

Giovedì il profilo ufficiale di TikTok del Roland Garros, uno dei quattro tornei di tennis più importanti al mondo, che si gioca a Parigi, ha pubblicato un video scherzoso in cui suggeriva che per certe coppie il vero motivo per trascorrere la luna di miele a Parigi (solitamente vista come la città romantica per eccellenza) sia proprio quello di andare a vedere le partite di tennis del torneo. Il video poteva essere uno dei tanti pubblicati su profili di questo genere (le immagini mostravano punti ed esultanze notevoli dell’ultima edizione del torneo), se non fosse che come musica di sottofondo è stato scelto un famoso coro della curva del Milan, la squadra di calcio, in cui vengono insultati i tifosi della Juventus.

È un coro che viene cantato sulle note della canzone Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri, dove per esempio la frase «se ci sto bene, sarà perché ti amo» viene sostituita con «e chi non salta, è un gobbo juventino» (“gobbo” è un nomignolo con cui vengono chiamati dispregiativamente dagli avversari i tifosi della Juventus, e sulla cui origine ci sono varie teorie).

Il Roland Garros ha rimosso il video senza dare spiegazioni, ma è probabile che sia stato pubblicato con il coro in sottofondo per errore: è plausibile che il gestore del profilo volesse in realtà usare la versione originale della canzone – che è nota anche all’estero – e si sia confuso non conoscendo bene l’italiano. Prima che venisse rimosso era stato commentato anche dal profilo ufficiale della Juventus in modo scherzoso, con una faccina triste e la domanda «perché?». È circolato molto online (il profilo del Roland Garros ha 2,3 milioni di follower), anche dopo la rimozione, perché ormai diversi utenti lo avevano salvato e pubblicato sui propri profili.