Il video del poliziotto aggredito negli scontri alla fine del corteo per l’Askatasuna a Torino

Tra la trentina di persone ferite negli scontri tra polizia e manifestanti alla fine della manifestazione di sabato contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, a Torino, c’è anche un agente di polizia colpito con pugni e calci da un gruppo di persone a volto coperto. Un video girato dal sito di notizie TorinoOggi e poi condiviso da numerose testate mostra l’aggressione, in cui uno dei manifestanti colpisce il poliziotto più volte con quello che sembra un martello.

Attenzione: le immagini sono forti

L’agente è stato colpito all’altezza del giardino del Campus Einaudi, vicino a corso Regina Margherita 47, dove c’è la sede dell’ex centro sociale. Rai News scrive che si chiama Alessandro Calista, ha 29 anni, è originario di Pescara e fa parte del reparto mobile di Padova. Sempre in base a quanto riferito dalla Rai, ha subìto contusioni multiple, ma non sarebbe in condizioni gravi.