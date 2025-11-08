Il video in stile “Mortal Kombat” degli indipendentisti catalani che non sosterranno più Sánchez

Dopo una consultazione tra i membri, la settimana scorsa il partito indipendentista dell’ex presidente catalano Carles Puigdemont ha deciso di smettere di collaborare col primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, che senza i voti dei suoi 7 deputati non ha la maggioranza in parlamento (il governo non rischia comunque di cadere). Per comunicarlo i dirigenti di Uniti per la Catalogna (Junts, di centrodestra) in questi giorni hanno pubblicato sui social un video nello stile di Mortal Kombat, un famoso e storico videogioco di lotta, in cui la loro portavoce in parlamento Miriam Nogueras si scontra con Sánchez.

Il governo di sinistra di Sánchez ha sminuito le minacce di Junts, che invece dice che «bloccherà la legislatura». Il video è efficace perché, al di là della grafica da videogioco, ricapitola alcune delle questioni importanti per il partito, su cui nella finzione Nogueras incalza il primo ministro fino a metterlo fuori combattimento, con l’audio dei suoi interventi in parlamento. Per esempio, chiede al primo ministro quanti appartamenti pubblici siano stati costruiti in Catalogna, per giustificare la decisione di rompere con lui, che probabilmente è strumentale a chiedergli nuove concessioni, oltre a quelle già ottenute sull’amnistia e sulla richiesta di rendere il catalano una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea.