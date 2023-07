Il video dei tantissimi lampi che hanno illuminato il cielo di Milano stanotte

Domenica la nuotatrice australiana Ariarne Titmus ha vinto l’oro nella finale femminile dei 400 metri stile libero ai Mondiali di nuoto che si stanno svolgendo in questi giorni a Fukuoka, in Giappone. Titmus ha vinto con un tempo di 3 minuti 55 secondi e 38 centesimi, che le è valso il nuovo record del mondo nella disciplina: ha abbassato di 70 centesimi il precedente record detenuto dalla canadese Summer McIntosh.

