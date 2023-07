I danni del violento nubifragio di questa notte a Milano

Intorno alle 4 di mattina di martedì a Milano c’è stato un violento nubifragio che ha provocato estesi danni in molte parti della città. A causa del vento fortissimo diversi alberi sono caduti, diversi tetti sono stati scoperchiati e si sono creati allagamenti per via della grande quantità di pioggia e grandine cadute in poco tempo, circa mezz’ora. Le chiamate ai vigili del fuoco sono state centinaia, ma per il momento non si hanno notizie di feriti.

Gli alberi davanti alla mia finestra sono stati sradicati. Una roba impressionante #milano #maltempo pic.twitter.com/9rk0qZmbAS — Charlotte Matteini (@CharlyMatt) July 25, 2023

Il vento e gli alberi caduti hanno danneggiato i fili di alcune linee di tram e filobus, con probabili ripercussioni sul trasporto pubblico nel corso della giornata, anche a causa di blackout in diverse parti della città.

Trenord, l’azienda che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia, ha comunicato di aver sospeso o limitato dalle 22 queste tratte: Como-Seregno-Milano, Tirano-Sondrio-Lecco-Milano, Lecco-Molteno-Monza-Milano, Bergamo-Carnate-Milano, Saronno-Seregno-Milano-Albairate, Lecco-Carnate-Milano. Il maltempo ha danneggiato le linee e si attende che RFI (Rete Ferroviaria Italiana, la società responsabile dei binari) intervenga per ripristinarle.

Il nubifragio a Milano è arrivato dopo che nelle zone limitrofe e nella provincia di Monza e della Brianza ce n’erano stati altri altrettanto violenti. A Lissone una donna di 58 anni era morta lunedì pomeriggio a causa della caduta di un albero, e tre persone erano invece rimaste ferite a Legnano, tutte a causa di alberi caduti su automobili. Nessuna si trova in gravi condizioni.