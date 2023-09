Le riprese dall’alto di Derna, in Libia, devastata dalle alluvioni

Negli ultimi giorni alcuni utenti indiani dei social network hanno cominciato a far circolare montaggi video in cui si immagina, ironicamente, che la presidente del consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi siano una coppia di innamorati. I video riprendono spezzoni degli incontri che Meloni e Modi hanno avuto al G20 di Nuova Delhi, in cui Modi ha accolto Meloni in maniera particolarmente calorosa (ma bisogna dire che Modi è piuttosto famoso per il modo espansivo con cui tratta gli altri capi di stato e di governo, con grossi abbracci, pacche sulle spalle e vigorose strette di mano).

L’accoglienza calorosa che Modi ha riservato a Meloni, però, ha evidentemente suscitato l’attenzione degli utenti dei social in India, che hanno fatto quello che in gergo viene chiamato shipping, verbo creato dall’abbreviazione di relationship, relazione, e diffuso nelle comunità online dei fandom, gli appassionati di fumetti, film, libri, serie, gruppi musicali o altri prodotti culturali: il termine indica il momento in cui comunità di fan sostengono che una certa coppia di personaggi dovrebbe finire per mettersi insieme. Di solito questo avviene con personaggi del mondo dello spettacolo, ma in questo caso lo shipping è stato applicato a due capi di governo.

I video riprendono gli incontri tra Meloni e Modi avvenuti al G20, e aggiungono vari elementi: immagini di cuori, scene romantiche riprese dai film di Bollywood (l’industria cinematografica indiana), frasi come “quando finalmente incontri la persona per cui hai una cotta”. Molti video sono accompagnati dalla parola “Melodi” (Meloni + Modi) e da una serie di altre scene in cui i due si sono incontrati e hanno riso insieme.

In uno dei video diffusi online sono state messe insieme una serie di immagini in cui Meloni incontra sia Modi che Rishi Sunak, il primo ministro britannico, e in cui si immagina che Modi sia molto geloso: nel video si alternano incontri e strette di mano tra Meloni e Sunak con riprese di Modi da solo, con l’aria spazientita o la faccia molto seria, o mentre fa yoga o ginnastica, come se si stesse preparando a vendicarsi di Sunak.

Al G20 di New Delhi Meloni e Modi, che pur in contesti molto diversi condividono idee politiche di destra, nazionaliste e populiste, hanno avuto un lungo incontro al termine del quale hanno annunciato future collaborazioni nei settori della difesa, delle energie rinnovabili e dell’imprenditoria.

Indians online are shipping prime ministers Modi and Meloni after the G20 summit. "Indian media claimed that the Meloni-Modi chemistry 'set the internet on fire'"https://t.co/jIRHEgN9rT pic.twitter.com/w48LLs5PHy — Populism Updates (@PopulismUpdates) September 13, 2023

– Leggi anche: Cosa c’è nella dichiarazione finale del G20 in India