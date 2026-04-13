Il ballo di festeggiamento del probabile nuovo ministro della Salute ungherese

Domenica sera sono circolati molti video dei festeggiamenti per la vittoria del partito di opposizione Tisza guidato da Péter Magyar alle elezioni in Ungheria, ma uno in particolare si è fatto notare. Si vede Zsolt Hegedűs, un medico ortopedico vicino a Tisza e indicato da Magyar come futuro ministro della Salute del suo governo già diversi mesi fa, mentre balla in modo molto convinto e disinvolto su un palco a Budapest, la capitale del paese.

Il video è stato girato da una giornalista della radio ungherese RTL, Noémi Zalavári, che lo ha pubblicato sui suoi profili social, ed è stato ripreso da varie testate anche internazionali.

La vittoria di Magyar ha messo fine a sedici anni di governo di Viktor Orbán, presidente del partito conservatore Fidesz, che ha trasformato l’Ungheria in un paese semi-autoritario. Il successo di Tisza è un passaggio politico rilevante, anche se in molti dubitano che le cose cambieranno in modo sostanziale rispetto al governo Orbán. Magyar, infatti, fino a pochi anni fa faceva parte di Fidesz, e le sue posizioni non sono radicalmente diverse da quelle del suo ex partito. È un conservatore ma ha un approccio più conciliante verso l’Unione Europea rispetto a Orbán.

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