Per un po’ i turisti alla fontana di Trevi dovranno accontentarsi di lanciare le monetine in una vasca

A Roma dal 7 ottobre scorso sono cominciati dei lavori di manutenzione alla fontana di Trevi, uno dei monumenti più conosciuti e frequentati della città dove arrivano ogni giorno migliaia di turisti da tutto il mondo. La fontana dev’essere pulita e riparata in diversi punti, e per questo è stato necessario svuotarla (è successo già una decina di giorni fa) e recintarla con dei pannelli trasparenti, in modo da renderla comunque visibile a chi ci passa di fronte. Da due giorni la sovrintendenza ha anche aggiunto una vasca davanti alla fontana per permettere ai turisti di non rinunciare al rito del lancio delle monetine nella fontana, che era molto comune per chiunque la visitasse (la fontana infatti è sempre stata piena di monete).

Il risultato è un po’ goffo ed è stato preso in giro da molte persone sui social network, altri invece hanno scritto di aver apprezzato lo sforzo. La fine dei lavori alla fontana di Trevi è prevista per la fine dell’anno, in tempo per il Giubileo del 2025, l’anno santo della Chiesa cattolica che il papa convoca periodicamente dal 1300 e che porterà a Roma moltissimi visitatori. In queste settimane la città è piena di cantieri, anche nelle zone più turistiche e davanti ai monumenti più frequentati, come appunto la fontana di Trevi.

