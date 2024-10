I turisti spaesati per Roma che cercano i monumenti dietro ai cantieri

In un video pubblicato pochi giorni fa su TikTok due turiste girano per Roma e indicano man mano alcuni dei monumenti e delle zone più celebri della città. Non si vede granché in realtà, perché è tutto coperto da teli o pannelli e circondato da ponteggi. La descrizione del video ci scherza su: «E così scopri perché i tuoi biglietti [per Roma] erano così economici». Su TikTok ci sono decine e decine di video simili, girati da turisti che non si aspettavano di trovare tanti cantieri aperti a Roma, in gran parte dovuti al Giubileo del 2025, l’anno santo della Chiesa cattolica che il papa convoca periodicamente dal 1300 e che inizierà a fine dicembre. «Rome construction» è diventato un trend nelle ricerche sulla piattaforma: se lo si segue, appaiono video che riprendono molte delle maggiori attrazioni turistiche della città impacchettate per i lavori in corso.

Anche i turisti che visitano Roma hanno insomma abbondantemente notato che da mesi la città «è un cantiere a cielo aperto», per dirla con un’espressione usata di recente dal sindaco Roberto Gualtieri. Dall’estate del 2023 in tutta la città sono stati aperti oltre mille cantieri pubblici, un centinaio dei quali di grandi dimensioni e in buona parte per preparare Roma ad accogliere al meglio i 32 milioni di visitatori previsti proprio per il Giubileo. Soltanto per le opere connesse all’evento si spenderanno complessivamente più di 4,3 miliardi di euro, secondo i calcoli dell’amministrazione comunale.

Soprattutto gli interventi legati ai progetti più grandi e ambiziosi stanno creando da mesi numerosi disagi a residenti e turisti: sono opere ingombranti, che richiedono modifiche alla viabilità stradale e in generale rendono meno piacevole passeggiare nel centro storico. Il sindaco Gualtieri ha detto che la situazione attuale è «indispensabile», dal momento che a suo dire la città era stata lasciata a lungo senza lavori di manutenzione e di riqualificazione dalle amministrazioni precedenti. A settembre Gualtieri aveva rassicurato sui tempi, aggiungendo che alcuni lavori particolarmente complessi avviati per il Giubileo, come quello in piazza Pia, sono stati portati avanti con grande velocità.

Il cantiere di piazza Pia è uno dei più importanti per il Giubileo nonché uno dei più ricorrenti nei video pubblicati su TikTok, perché si trova tra Castel Sant’Angelo e il Vaticano, due mete molto frequentate da chi visita Roma. Il progetto, per il quale sono stati stanziati più di 85 milioni di euro, prevede di costruire un sottopasso per deviare il traffico e creare un’area pedonale che attraversi via della Conciliazione e arrivi fino a piazza San Pietro. Il cantiere è stato aperto il 22 agosto del 2023 e da allora gli scavi hanno fatto emergere alcuni importanti reperti archeologici. Dall’ultimo aggiornamento disponibile, che risale a metà settembre, l’intervento in piazza Pia era stato completato al 76 per cento. Secondo il comune il cantiere sarà chiuso entro l’apertura della Porta Santa, il rito che inaugurerà il Giubileo il 24 dicembre. Sempre lì, è in corso anche il restauro delle statue del ponte sant’Angelo, che porta a Castel Sant’Angelo: anche questo intervento non è passato inosservato tra i turisti.

Un altro cantiere molto mostrato su TikTok è quello di piazza Venezia, in pieno centro di Roma, dove sono in corso i lavori per la costruzione di una fermata della linea C della metropolitana. Piazza Venezia si trova davanti al Vittoriano e a pochi minuti a piedi dai Fori Imperiali e dal Colosseo: è una piazza molto trafficata sia dai pedoni che dalle auto e dai mezzi pubblici. Fin da quando ha aperto, il 22 giugno del 2023, il cantiere di piazza Venezia è stato molto criticato a causa del suo impatto sulla viabilità del centro storico e delle tempistiche molto lunghe dei lavori, che si prevede richiederanno circa dieci anni per un investimento complessivo di 750 milioni di euro.

Un video pubblicato su TikTok il 9 ottobre mostra tutta l’area del cantiere davanti all’Altare della Patria, mettendo in bella vista gli enormi bidoni verdi dentro ai quali viene immagazzinato il fango estratto con l’idrofresa, un grosso macchinario montato nel mezzo della piazza per scavare fino a 85 metri di profondità. Commenta l’utente che ha postato il video: «Quando fai un viaggio a Roma solo per scoprire che tutta la città è in costruzione».

Video del genere sono stati fatti inevitabilmente anche al Colosseo, dove si sta ancora lavorando per costruire un’altra fermata della linea C della metropolitana. La fermata del Colosseo fa parte della tratta T3 della linea C, che è composta dalle due stazioni dopo San Giovanni: Colosseo e Ipponio. I lavori per le due fermate sono a buon punto ma l’inaugurazione è slittata per via della scelta di tenere “Colosseo” come nome della stazione, invece che Fori Imperiali come si era inizialmente ipotizzato. Dunque l’apertura della tratta San Giovanni-Colosseo della linea C è prevista verso metà settembre del 2025, invece che entro fine anno come era stato inizialmente annunciato.

Ma a scatenare più un’ironia un po’ sconsolata sui social è forse il cantiere aperto il 7 ottobre alla fontana di Trevi, uno dei monumenti più visitati e fotografati dai turisti a Roma. La fontana deve essere pulita e riparata in alcuni punti, pertanto è stata recintata con pannelli trasparenti in modo tale da renderla visibile anche se è inaccessibile. È stata inoltre montata una passerella che permette comunque ai visitatori di vederla, anche se in modo più limitato (ma più da vicino rispetto al solito). Per permettere la manutenzione è stata anche tolta temporaneamente l’acqua dalla fontana. «The construction in Rome is no joke, and there’s no water in the Trevi fountain» (“i cantieri a Roma non sono uno scherzo, e non c’è acqua nella fontana di Trevi”), scrive un’altra utente su TikTok sotto a un video che riprende la fontana vuota e recintata.

Qualcuno sconsiglia di visitare Roma nel 2024, appunto perché la maggior parte dei punti di interesse non si può vedere del tutto, o non si può vedere affatto, per via dei lavori in corso. Altri utenti, che sono soprattutto stranieri residenti a Roma o guide turistiche, hanno invece cominciato a pubblicare video in cui aggiornano periodicamente sullo stato dei cantieri e suggeriscono altri posti a Roma da visitare.

Non tutti i lavori a Roma saranno conclusi entro la fine dell’anno: per alcuni la consegna è prevista nel 2025 e nel 2026, in altri casi si arriva al 2030. Secondo l’ultimo aggiornamento dell’11 settembre, al momento solo per il Giubileo gli interventi in corso sono 137, 32 progetti sono in fase di gara e per altri 27 stanno iniziando adesso i lavori. I cantieri però non riguardano solo il Giubileo: ce ne sono molti altri legati al PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato con fondi europei (in questa mappa si possono consultare nel dettaglio). Su quelli del Giubileo pochi giorni fa l’assessora ai Lavori pubblici di Roma, Roberta Segnalini, ha assicurato che non ci sono ritardi, rispondendo ad alcune perplessità sul rispetto delle scadenze.

