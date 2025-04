Trump ha sostituito un ritratto di Obama con uno proprio

Venerdì alla Casa Bianca è stato appeso un ritratto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, al posto di un ritratto dell’ex presidente Barack Obama. Il ritratto di Obama si trovava nell’atrio del primo piano dell’edificio dal 2022, e dopo essere stato sostituito è stato appeso sulla parete opposta dell’atrio.

Il ritratto di Trump è un dipinto in cui è riprodotta la scena dello scorso luglio, in cui da candidato presidente si salvò da un attentato durante un comizio a Butler, in Pennsylvania, in cui un uomo, poi ucciso, gli sparò diversi colpi di arma da fuoco.

La decisione di Trump di appendere un proprio ritratto è del tutto inusuale: dagli anni Sessanta è tradizione infatti che i ritratti dei presidenti vengano appesi solo alla fine dei loro mandati, come nel caso di Obama, insieme a quello delle first lady. Non era mai successo che un presidente facesse appendere un proprio ritratto, per quanto il caso di Trump sia particolare perché è il secondo presidente nella storia del paese a essere stato rieletto in due mandati non consecutivi (come Grover Cleveland nel 1884 e nel 1892).