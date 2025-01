Meghan Markle ha diffuso il trailer del suo nuovo programma di cucina e giardinaggio su Netflix

Giovedì Netflix e Meghan Markle, la moglie del principe britannico Harry, hanno diffuso il trailer del nuovo programma che l’ex attrice statunitense ha fatto per la piattaforma di streaming: si intitola With Love, Meghan (letteralmente “Con amore, Meghan”), parla soprattutto di cucina e giardinaggio e sarà disponibile dal 15 gennaio. Markle ha condiviso il trailer sul suo nuovo profilo Instagram, aperto mercoledì. With Love, Meghan non è il primo contenuto di Netflix realizzato con Markle: nel 2022 era uscito il documentario Harry & Meghan, sulla sua vita col marito e sui contrasti con il resto della famiglia reale britannica; inoltre a dicembre era uscito un documentario sul polo che Markle e il principe Harry hanno prodotto.