Il timelapse dell’inondazione improvvisa del fiume Llano, in Texas

Tra venerdì e sabato in Texas, nel sud degli Stati Uniti, ci sono state alluvioni improvvise in cui sono morte 81 persone, fra cui 28 bambine che si trovavano a un campo estivo. Il disastro è stato causato da piogge intense e localizzate e aggravato da un terreno dalla conformazione accidentata, e al momento si stanno cercando oltre 40 persone, fra cui 10 ragazzine. I danni maggiori sono stati fatti dal fiume Guadalupe, mentre in questo video viene ripreso il fiume Llano, che scorre alcuni chilometri più a nord: mostra chiaramente come le “inondazioni improvvise” sono proprio improvvise, con l’acqua che sale di diversi metri nel giro di dieci minuti (condensati in 30 secondi).

Anche pochi centimetri d’acqua in movimento rapido possono causare problemi a una persona che cammina. Circa mezzo metro può trascinare via un’automobile.