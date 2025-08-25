Le foto degli spari della cosiddetta Guardia costiera libica contro Ocean Viking, la nave dell’ong Sos Méditerranée che soccorre i migranti in mare

Domenica pomeriggio la nave Ocean Viking dell’ong Sos Méditerranée, che ha a bordo 87 persone migranti, è stata colpita da vari proiettili sparati da persone a bordo di una motovedetta della cosiddetta Guardia costiera libica, l’insieme di milizie armate finanziate e addestrate dall’Italia e dall’Unione Europea per fermare le partenze dei migranti dalla Libia. La Guardia costiera libica è solita sparare per intimidire o forzare lo spostamento delle navi che soccorrono migranti nel mar Mediterraneo, ma in genere spara in aria o nelle vicinanze delle imbarcazioni, senza mirare direttamente alle navi. Sebbene alcuni proiettili abbiano colpito gli oblò della Ocean Viking nessuna delle persone a bordo è stata ferita.

Il giornalista di Radio Radicale Sergio Scandura, molto esperto di questioni legate ai migranti in Europa, ha scritto su X che l’attacco è stato compiuto da una imbarcazione fornita alla Guardia costiera libica dall’Italia. Scandura ha confrontato una fotografia della barca da cui è stato sparato contro la Ocean Viking, diffusa da Sos Méditerranée, con una dei pattugliatori consegnati dall’Italia nel giugno del 2023.

La Ocean Viking sta andando al porto di Siracusa: ieri il ministero dell’Interno le aveva ordinato di sbarcare i migranti soccorsi a Marina di Carrara, ma dopo l’attacco ha cambiato la propria indicazione.