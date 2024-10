Se il primo ministro giapponese non è impeccabile lo si ritocca al computer

Negli ultimi giorni in Giappone si è discusso di alcuni piccoli cambiamenti apportati alla prima foto ufficiale del nuovo governo. Nella versione pubblicata sui social del governo si vedono alcune parti di camicia bianca che spuntano sotto la giacca di qualche ministro (fra cui il primo ministro Shigeru Ishiba), e qualche piega di troppo sui pantaloni. Nella versione ufficiale pubblicata sul sito del primo ministro questi dettagli considerati poco eleganti sono stati rimossi, come ammesso qualche giorno dopo da un portavoce del governo.

La correzione della foto ha causato un piccolo dibattito: alcuni parlamentari di opposizione l’hanno usata per criticare i modi considerati poco trasparenti del governo, mentre altri l’hanno giustificata, dicendo che la foto deve essere impeccabile dato che rappresenta il Giappone nel resto del mondo. Alcuni hanno attribuito la trascuratezza di alcuni ministri al fatto che molti di loro abbiano avuto solo ruoli politici minori: avrebbero quindi poca familiarità con i rigidi codici di abbigliamento delle occasioni ufficiali come la cerimonia di insediamento del governo, che si era tenuta appena prima della foto. È stato anche fatto notare che in realtà prima di queste occasioni molti politici hanno pochissimo tempo per prepararsi.

