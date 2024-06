Le prime pagine dei quotidiani statunitensi dopo il dibattito fra Joe Biden e Donald Trump

Venerdì mattina alcuni giornali statunitensi hanno pubblicato in prima pagina foto e commenti sul primo dibattito televisivo fra il presidente uscente Joe Biden e il suo predecessore Donald Trump, che si è tenuto giovedì sera. Biden e Trump sono i due principali candidati alle elezioni presidenziali che si terranno il prossimo 5 novembre.

Alcuni giornali hanno usato titoli generici e piuttosto neutri, come il Wall Street Journal, che si è limitato a elencare i principali argomenti di discussione. Altri invece hanno commentato i toni aggressivi di alcune parti del dibattito, come il tabloid newyorkese Daily News e il quotidiano Minnesota Star Tribune, che ha sottolineato i molti attacchi personali che Biden e Trump si sono scambiati. I giornali più conservatori hanno titolato sulle difficoltà di Biden, che si è spesso mostrato confuso ed è stato considerato deludente da praticamente tutti gli osservatori. Per esempio, il Washington Times ha lodato gli attacchi di Trump e la fatica con cui Biden li ha ricevuti, mentre il New York Post, un tabloid, ha definito la performance di Biden «semplicemente triste».

Il dibattito si è tenuto giovedì sera e diversi giornali non ne hanno scritto sull’edizione cartacea del venerdì: fra questi il New York Times, che in prima pagina parla fra le altre cose delle elezioni in Iran e della liberazione di Julian Assange; e il Washington Post, che parla solamente dei preparativi per il dibattito, specificando che «il dibattito è finito troppo tardi per questa edizione». Il Los Angeles Times ha solo un riquadro che invita a leggere del dibattito sul sito del giornale, includendo anche un codice QR.

