Il primo Pride a Kiev dopo l’invasione russa

Domenica alcune centinaia di persone hanno partecipato a Kiev, la capitale dell’Ucraina, al Pride, cioè la principale manifestazione in favore dei diritti della comunità LGBTQ+ che si tiene ogni giugno in centinaia di città nel mondo. Per Kiev è stato il primo Pride dall’invasione russa, iniziata nel febbraio del 2022. Al Pride hanno partecipato diversi attivisti della comunità LGBTQ+ ucraina, oltre ad alcuni soldati e ai dipendenti di varie ambasciate occidentali.

«Nonostante minacce, pressioni, pericoli e perfino un temporale, siamo usciti per rivendicare i nostri diritti», hanno fatto sapere gli organizzatori dall’account ufficiale della manifestazione. Per evitare eventuali attacchi dell’esercito russo l’orario e il luogo della manifestazione erano stati comunicati poco prima della manifestazione stessa.