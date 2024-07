Quarant’anni fa Diego Maradona fu presentato allo stadio San Paolo di Napoli

Il 5 luglio del 1984 Diego Armando Maradona, uno dei calciatori più forti di tutti i tempi (e da molti considerato il più forte in assoluto), fu presentato allo stadio San Paolo davanti a 70mila tifosi del Napoli, che lo aveva acquistato per 13 miliardi di lire dal Barcellona. L’attesa per il suo arrivo era enorme, perché Maradona – che all’epoca aveva 24 anni – era già un giocatore fortissimo e molto desiderato, e la trattativa per comprarlo era stata lunga ed estenuante per i tifosi. Fu un evento storico per la città (ricordato per esempio nel film del 2021 di Paolo Sorrentino È stata la mano di Dio), come si capisce bene anche dal video del suo arrivo al San Paolo quarant’anni fa:

In realtà la presentazione in sé non fu niente di particolare: Maradona disse poche parole (all’epoca non parlava ancora bene l’italiano), cominciando con un «buonasera napoletani», e poi fece pochi palleggi al centro del campo come fanno ancora spesso i calciatori in queste occasioni per mostrare la propria abilità col pallone. La cosa piuttosto irripetibile di quel giorno fu invece l’atmosfera, e l’attesa, ricordata da molte foto storiche diventate un simbolo di quell’avvenimento.

Maradona iniziò a giocare a calcio in Argentina con l’Argentinos Juniors, poi nel 1981 venne acquistato dal Boca Juniors e in una stagione arrivò ai vertici del calcio nazionale. Fu allora acquistato dal Barcellona, ma non andò bene come ci si aspettava anche a causa di un infortunio. Nel 1984 lo comprò il Napoli, al tempo guidato dal presidente Corrado Ferlaino: giocò al Napoli sette anni, i migliori della sua carriera, e con lui la squadra divenne una delle più grandi del calcio italiano e vinse i primi trofei della sua storia.

Maradona è morto a 60 anni nel 2020, e da allora lo stadio San Paolo di Napoli è intitolato a lui.