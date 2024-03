Il bar dell’ex politico spagnolo Pablo Iglesias, con i cocktail dedicati a Fidel Castro e Antonio Gramsci

Pablo Iglesias, fondatore del partito di sinistra spagnolo Podemos, ha annunciato che martedì prossimo aprirà un bar a Madrid. Si chiamerà Taberna Garibaldi, in onore della Brigata Garibaldi, un gruppo armato che partecipò alla difesa di Madrid durante la Guerra civile spagnola, negli anni Trenta del Novecento, che a sua volta deve il suo nome al celebre patriota italiano dell’Ottocento.

Tutto il menù è ispirato a grandi figure della storia della sinistra: per esempio a Garibaldi sono dedicati un’insalata, un secondo e un toast. Fra i drink ci sono il “Fidel mojito”, in onore del leader della rivoluzione cubana Fidel Castro, e il “Gramsci negroni”, dedicato invece al filosofo comunista italiano Antonio Gramsci. Sul menù compare anche una citazione attribuita al filosofo marxista Karl Kautsky: «Le taverne sono l’ultimo bastione di libertà del proletariato».

Iglesias si è ritirato dalla politica nel 2021 in seguito al deludente risultato ottenuto alle elezioni regionali di Madrid, in cui si era candidato. Da allora ha fondato una piattaforma online che trasmette contenuti di sinistra, Canal Red. Aveva parlato per la prima volta dell’intenzione di aprire un bar a novembre, ma aveva detto che l’ostacolo principale era stato trovare un nome adatto. Fra gli altri che aveva valutato c’erano “Chef Guevara” e “Unidas Comemos” (Unite mangiamo), un gioco di parole sul nome della coalizione con cui Podemos si era presentato alle elezioni parlamentari del 2016, Unidas Podemos.

Podemos fu fondato nel 2014 da Iglesias, al tempo professore universitario di scienze politiche. Si presentava come un partito più a sinistra del Partito Socialista spagnolo, il principale partito di centrosinistra del paese, con cui si alleò nel 2019 per la formazione del governo: Iglesias divenne vicepresidente del consiglio. Alle elezioni parlamentari del 2016 ottenne il 21,5 per cento dei voti, ma la sua popolarità è calata sempre di più negli anni seguenti.