Le foto del tram che a Oslo è entrato in un negozio

Martedì mattina a Oslo, la capitale della Norvegia, un tram è deragliato e ha sfondato le vetrine di un negozio, entrando al suo interno: almeno quattro persone sono rimaste ferite, nessuna in maniera grave. Tutte le persone ferite erano a bordo del tram. Il negozio, che vendeva prodotti di Apple, ha subìto grossi danni. L’incidente è avvenuto a un incrocio di Storgata, uno dei principali viali della città, non lontano dalla stazione ferroviaria. La polizia locale ha detto che non si sa come mai il tram sia deragliato e che verranno fatti approfondimenti per capirlo.

L’edificio sfondato dal tram è stato evacuato e secondo i vigili del fuoco ha subìto danni anche nelle sue strutture portanti. Nel frattempo sono stati evacuati anche gli edifici circostanti ed è stata chiusa la strada in cui è avvenuto l’incidente, per evitare ulteriori danni o feriti dovuti a eventuali crolli di palazzi. Il tram sarà lasciato nella posizione in cui si è arrestato dopo l’incidente fino al completamento di una serie di accertamenti, anche sul conducente. Circa metà del vagone di testa al momento è all’interno del negozio.