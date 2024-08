Il nuovo trailer di “Megalopolis”, l’atteso (e divisivo) film di Francis Ford Coppola

È stato pubblicato un nuovo, lungo trailer di Megalopolis, il film che il grande regista statunitense Francis Ford Coppola voleva girare fin dagli anni Ottanta. Presentato al festival di Cannes a maggio, il film ha diviso i critici che l’hanno visto: alcuni l’hanno amato moltissimo, descrivendolo come una specie di testamento artistico di Coppola, altri l’hanno trovato un film pretenzioso, confuso, privo di idee ed eccessivo. Il nuovo trailer parte proprio da queste stroncature, citando altre critiche negative ricevute in passato da altri suoi film che sono considerati oggi dei capolavori del cinema, da Apocalypse Now al Padrino. Poi, una voce fuori campo dice: «Il vero genio è spesso incompreso».

Nel film ci sono tra gli altri Adam Driver, Giancarlo Esposito, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf e Dustin Hoffman, e racconta la storia di una città distopica e di due persone che vogliono cambiarla, un architetto progressista (Driver) e un sindaco conservatore (Esposito). Per finanziarlo, Coppola ha investito personalmente 120 milioni di dollari. In Italia sarà al cinema dal 16 ottobre.