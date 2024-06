Hanno tirato un milkshake contro Nigel Farage, di nuovo

Martedì una donna ha tirato un milkshake contro Nigel Farage, il politico britannico noto principalmente per la sua campagna in sostegno dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea nel 2016. Farage stava uscendo da un pub di Clacton, nel sudest dell’Inghilterra, dopo un evento di campagna elettorale: lunedì aveva annunciato di la sua candidatura alle elezioni parlamentari britanniche del 4 luglio, dopo che in un primo momento aveva detto di non volerlo fare.

Il milkshake era in un bicchiere di McDonald’s, e sembra fosse al gusto di banana. La polizia ha detto di aver arrestato una donna di 25 anni, sospettata di aver tirato il milkshake.

Martedì pomeriggio Farage ha pubblicato sui social un video in cui ironicamente teneva in mano un bicchiere di McDonald’s, dicendo «il mio milkshake porta tutti al mio comizio». È probabilmente un riferimento alla canzone Milkshake della cantante Kelis, il cui ritornello dice allusivamente «il mio milkshake porta tutti i ragazzi in giardino».

Farage era stato colpito con un milkshake già nella campagna elettorale per le elezioni parlamentari britanniche del 2019, come diversi altri politici di destra. Poco tempo prima per evitare incidenti simili la polizia scozzese aveva chiesto di non vendere gelati e milkshake a un McDonald’s vicino a un suo comizio.