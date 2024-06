Le monete australiane dedicate al famoso cartone animato Bluey

Giovedì la zecca australiana ha messo in vendita alcune monete da collezione dedicate a Bluey, un cartone animato australiano di grande successo che racconta la storia di una famiglia di cani antropomorfi, gli Heelers (dalla razza dei cani Heeler, un altro nome degli Australian Cattle Dog). Sono monete da 1 dollaro australiano (circa 60 centesimi di euro) senza corso legale, che cioè non potranno essere usate per i pagamenti, e sono in vendita a venti dollari australiani l’una.

Le zecche di tutto il mondo coniano ogni anno monete da collezione dedicate a personaggi famosi, o a qualche ricorrenza o anniversario. La decisione della zecca australiana è comunque notevole perché è più raro che siano dedicate a personaggi televisivi o della cultura popolare. Da quando è uscito nel 2018 Bluey è diventato però uno dei cartoni più apprezzati in tutto il mondo sia ovviamente dai bambini, per cui è stata pensato, sia dai genitori e in generale è riuscito a coinvolgere adulti che non hanno figli piccoli e sarebbero teoricamente esterni alla “bolla” degli utenti dei cartoni animati per bambini.

Estratti di alcune sue puntate hanno milioni di visualizzazioni su TikTok, e i fan adulti del cartone sono migliaia sia su Reddit (oltre 75mila) che su Facebook (quasi 200mila): lo scorso anno ha rappresentato quasi un terzo di tutte le visualizzazioni sulla piattaforma di Disney+ ed è diventato il secondo spettacolo più trasmesso in streaming su qualsiasi piattaforma. Il giro di affari legato al suo merchandising vale circa 2 miliardi di dollari.

Le monete sono tre e raffigurano personaggi diversi della serie: la prima raffigura Bluey, la cagnolina protagonista di sei anni; la seconda l’intera famiglia, composta oltre che da Bluey, da sua sorella Bingo di quattro anni, dalla madre Chilli e dal padre Bandit; la terza mostra le due “nonne” (sono Bluey e Bingo travestiti). In tutte e tre c’è sullo sfondo la loro casa, una villetta nella periferia di Brisbane.

