Il nuovo ministro della Salute ungherese ha fatto un altro balletto

Sabato, a Budapest, alla cerimonia di insediamento del nuovo primo ministro Péter Magyar, il prossimo ministro della Salute Zsolt Hegedűs si è messo a ballare sugli scalini del Parlamento davanti a migliaia di persone che lo applaudivano: Hegedűs, che è un medico ortopedico, lo aveva già fatto un mese fa durante i festeggiamenti per la vittoria del partito di Magyar alle elezioni. Anche in quel caso il balletto era stato filmato e il video era circolato moltissimo, venendo ripreso da varie testate internazionali e rendendolo famoso: sabato Hegedűs lo ha rifatto, con l’accompagnamento musicale di un dj set allestito per la cerimonia:

Hegedus era stato indicato da Magyar come futuro ministro della Salute del suo governo già diversi mesi fa: non è ancora stato ufficialmente nominato perché il governo si insedierà la settimana prossima.

La vittoria di Magyar ha messo fine a sedici anni di governo di Viktor Orbán, presidente del partito conservatore Fidesz, che ha trasformato l’Ungheria in un paese semi-autoritario. Magyar fino a pochi anni fa faceva parte di Fidesz, ma se ne è allontanato. È un conservatore ma ha un approccio più conciliante verso l’Unione Europea rispetto a Orbán, e ha promesso di ripristinare le garanzie democratiche in Ungheria.