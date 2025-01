I trailer di “Mickey 17”, il nuovo film del regista sudcoreano Bong Joon-ho

Mercoledì Warner Bros. ha condiviso un altro trailer di Mickey 17, il nuovo film del regista sudcoreano Bong Joon-ho, che vinse la Palma d’Oro a Cannes nel 2019 e quattro Oscar nel 2020 grazie a Parasite, una satira sulla società sudcoreana e sulle sue distorsioni. Mickey 17 invece è un thriller fantascientifico con protagonista Robert Pattinson: parla di un impiegato che viene inviato su un pianeta ghiacciato per colonizzarlo e viene clonato ogni volta che muore. Il film era stato annunciato nel 2022 e poi posticipato varie volte anche per via dei grandi scioperi che nell’estate del 2023 avevano coinvolto migliaia di attori e sceneggiatori di Hollywood. A inizio anno Warner Bros. aveva fissato la sua uscita in Italia per metà aprile: il film sarà invece al cinema dal prossimo 6 marzo. In questi mesi erano usciti altri due trailer.

