Michelle e Barack Obama che scherzano delle voci sul loro divorzio

L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e sua moglie Michelle hanno smentito di nuovo le voci su un loro possibile divorzio, commentandole e scherzandoci sopra. «Per un po’ è stata una situazione delicata, ma mi ha voluto indietro!», ha detto Barack Obama nella puntata più recente del podcast IMO with Michelle Obama and Craig Robinson, che l’ex first lady conduce assieme a suo fratello. A sua volta Michelle Obama dice che, nonostante gli alti e bassi che attraversa qualsiasi coppia, nel loro matrimonio «non c’è mai stato un momento in cui abbia pensato di lasciarlo».

Mentre accoglie gli Obama, Robinson dice con fare divertito: «Un momento, ma allora voi due vi piacete?». Allude al fatto che negli ultimi tempi Michelle Obama non si era vista assieme al marito durante alcuni eventi piuttosto importanti, tra cui i funerali di stato di Jimmy Carter e la cerimonia di insediamento dell’attuale presidente Donald Trump, cosa che era stata vista da alcuni come un segno di una loro possibile separazione.

«È bello avervi tutti e due nella stessa stanza», continua Robinson. Lei risponde: «Lo so, perché quando non siamo insieme la gente pensa che abbiamo divorziato». Barack Obama spiega che questo è il tipo di cose che proprio non coglie, e che quando qualcuno tira in ballo lo prendono completamente alla sprovvista. A proposito dell’insediamento di Trump, invece, Michelle Obama aveva già detto che secondo la gente se lei non c’era doveva per forza dipendere dal fatto che il suo matrimonio fosse andato a rotoli: in realtà, ha spiegato, aveva semplicemente fatto una scelta per sé stessa e deciso di fare quello che riteneva meglio per lei.