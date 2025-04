Michelle Obama ha parlato delle voci sul divorzio da Barack Obama

Da qualche tempo negli Stati Uniti girano voci su un possibile divorzio tra l’ex presidente Barack Obama e sua moglie Michelle, avvocata ed ex first lady. Le voci erano state alimentate in particolare dal fatto che Michelle Obama non aveva partecipato a due eventi istituzionali di grande importanza, cioè la cerimonia di insediamento di Donald Trump e il funerale di Jimmy Carter, il 39esimo presidente statunitense morto lo scorso 29 dicembre a 100 anni. Michelle Obama ne ha parlato nei giorni scorsi con l’attrice Sophia Bush nel podcast Work in Progress, dicendo in sintesi che le sue scelte personali sono state interpretate come sintomo di una separazione dal marito:

C’è questa cosa rispetto a noi donne, che lottiamo con il fatto di deludere le persone. Voglio dire che quest’anno le persone non riuscivano nemmeno a capire che stavo facendo una scelta per me stessa, tanto che hanno dovuto supporre che io e mio marito stessimo divorziando.

Ha aggiunto poi che le persone non avevano nemmeno pensato al fatto che una donna adulta potesse star semplicemente prendendo delle decisioni per se stessa. «È quello che ci fa la società», ha commentato, riferendosi agli stereotipi e alle aspettative che spesso pesano sulle donne.

Nella puntata Obama ha parlato della sua vita privata, cosa piuttosto inusuale, come ha notato tra gli altri il New York Times, e ha detto che ora è molto più libera di fare le sue scelte dopo gli anni passati alla Casa Bianca. Ha detto che la sua vita adesso è «qualsiasi cosa io voglia» dal momento che le sue figlie Malia e Sasha sono adulte (hanno 26 e 23 anni) e non deve più adempiere agli obblighi di first lady. «Posso guardare il mio calendario, cosa che ho fatto quest’anno […] e ho scelto di fare ciò che era meglio per me, non ciò che dovevo fare, non ciò che pensavo gli altri volessero che facessi», ha detto. Obama non ha detto altro sulle voci sul divorzio.

Gli Obama stanno insieme da 32 anni. Michelle Obama ha 61 anni e, nonostante non sia più la first lady dal 2017, continua a essere estremamente popolare negli Stati Uniti e nel resto del mondo, Italia compresa, anche per via di un carisma notevole e una capacità di farsi rispettare in maniera trasversale: tanto che a un certo punto durante la scorsa campagna elettorale per la presidenza degli Stati Uniti in Italia si era parlato molto di una sua possibile candidatura, del tutto infondata. Nel 2018 la sua autobiografia, Becoming, vendette più di 10 milioni di copie in pochi mesi.

Michelle Obama, come ha ribadito lei stessa in più occasioni, odia la politica, ma insieme al marito Barack è da sempre molto partecipe nelle campagne elettorali dei candidati Democratici ed è molto apprezzata per le sue abilità comunicative, come si è visto tra l’altro con il suo intervento durante la convention del partito di Chicago lo scorso agosto (il suo primo discorso politico dopo quattro anni).