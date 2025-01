Le foto dei festeggiamenti per l’insediamento di Donald Trump

Dopo il giuramento e il primo discorso di Donald Trump da presidente degli Stati Uniti, la cerimonia di insediamento di lunedì 20 gennaio è proseguita con la parata che questa volta si è tenuta al chiuso dentro la Capital One Arena, il grande palazzetto che ospita normalmente le partite di NBA dei Washington Wizards, a causa del freddo. Di solito la parata di inaugurazione parte dall’edificio del Congresso, percorre Pennsylvania Avenue e arriva fino alla Casa Bianca. Alla Capital One Arena Trump ha parlato davanti ai suoi sostenitori e ha firmato alcuni dei numerosi ordini esecutivi firmati nel corso della giornata, cioè decreti presidenziali con effetto immediato. La cerimonia è poi proseguita con i tradizionali balli inaugurali, dove Trump tra le altre cose ha ballato sulla musica dei Village People agitando in aria una spada militare.