Il video dello strano arrivo alla mezza maratona di Pechino, in cui tre corridori africani sembrano far vincere quello cinese

Domenica scorsa c’è stata la mezza maratona di Pechino, in Cina, una gara di corsa lunga 21 chilometri. Il vincitore è stato il 25enne cinese He Jie, ma sulla sua vittoria si sta discutendo parecchio. Sta circolando molto un video in cui tre corridori, i keniani Robert Keter e Willy Mnangat e l’etiope Dejene Hailu, sembrano quasi accompagnare l’atleta cinese all’arrivo, senza accelerare, per consentirgli di vincere la gara. He Jie è arrivato primo, gli altri tre secondi a pari merito.

He Jie ha vinto la corsa con un tempo di 1 ora, 3 minuti e 44 secondi

Gli organizzatori della gara hanno detto che stanno indagando sul caso per cercare di capire se gli altri atleti abbiano lasciato vincere He Jie, che gareggiava in casa, ed eventualmente perché. Il miglior tempo dell’atleta cinese nella maratona è di 2 ore, 6 minuti e 57 secondi: è l’attuale record nazionale cinese. Lo scorso anno vinse la medaglia d’oro nella maratona ai Giochi Asiatici, ad Hangzhou, in Cina.

