Elon Musk e Giorgia Meloni che si elogiano a vicenda durante l’assegnazione del Global Citizen Award

Lunedì la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni ha ricevuto dall’imprenditore capo di Tesla e di X (ex Twitter) Elon Musk il Global Citizen Award, un riconoscimento che l’Atlantic Council, un influente think tank americano di orientamento liberale, assegna ogni anno alle persone ritenute in grado di fornire «un contributo significativo al miglioramento del mondo».

In questi giorni Meloni si trova negli Stati Uniti per via dell’assemblea delle Nazioni Unite iniziata il 22 settembre. Durante la cerimonia di premiazione, che si è tenuta a New York, Musk ha descritto Meloni come «una persona che ammira, e che ha svolto un lavoro incredibile come prima ministra dell’Italia», citando a questo proposito alcuni risultati attribuiti al suo governo, come l’aumento dell’occupazione e la crescita economica (risultati che la presidente del Consiglio rivendica spesso nelle occasioni pubbliche, ma con diverse inesattezze). Musk ha aggiunto che Meloni «è ancora più bella dentro che fuori», descrivendola come «autentica, onesta e premurosa».

Durante il discorso di accettazione del premio Meloni ha ringraziato Musk per le sue parole, citando il suo «genio prezioso per l’epoca in cui viviamo». Dopo la cerimonia, Musk e Meloni sono stati filmati mentre chiacchieravano seduti a un tavolo.

I rapporti tra Meloni e Musk, che negli ultimi anni ha assunto posizioni sempre più conservatrici, sono notoriamente ottimi. Lo scorso anno per esempio Musk aveva partecipato ad Atreju, la festa giovanile della destra italiana, che nei fatti è il più importante evento annuale organizzato da Fratelli d’Italia, il partito di Meloni. Sempre lo scorso anno, Meloni aveva ricevuto Musk a Roma per parlare della possibilità di investire in Italia.