No, Macron non ha portato della cocaina sul treno diretto in Ucraina

Domenica il presidente francese Emmanuel Macron ha dovuto smentire di avere portato con sé una busta di cocaina durante un recente viaggio in Ucraina insieme al primo ministro britannico Keir Starmer e al cancelliere tedesco Friedrich Merz, fra venerdì e sabato. La tesi era circolata online nel weekend anche grazie a diversi post di Alex Jones, noto complottista e attivista dell’estrema destra statunitense. A un certo punto domenica l’account su X della presidenza francese ha chiarito che quello che ad alcuni sembrava una busta di cocaina era in realtà un fazzoletto usa e getta, come si vede bene anche da un’immagine ingrandita postata dalla presidenza francese.