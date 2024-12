Il vistoso livido sul mento di Papa Francesco

Sabato alla cerimonia per la nomina di 21 nuovi cardinali papa Francesco si è presentato con un grosso livido scuro sul mento: più tardi un portavoce del Vaticano ha detto che se l’è procurato urtando un comodino con il mento venerdì mattina. Il livido era ancora molto visibile domenica mattina, durante le celebrazioni per la Festa dell’Immacolata.

Oltre al fatto che è difficile non notarlo, soprattutto su un papa, del livido si sta parlando perché papa Francesco sta per compiere 88 anni e da tempo chi lo osserva lo descrive come piuttosto affaticato. In passato ha già avuto vari problemi di salute: nel giugno del 2023 è stato operato per un’occlusione intestinale, nel 2021 ha subìto un’operazione al colon e da cinquant’anni vive senza buona parte del polmone destro, perso come conseguenza di un’infezione contratta da giovane. Da tempo soffre anche di un dolore al ginocchio destro che lo costringe a usare una sedia a rotelle per gran parte degli spostamenti.

Per tutte queste ragioni, da tempo ci si domanda se potrebbe decidere di ritirarsi dal suo ruolo – come fece prima di lui il suo successore, papa Benedetto XVI – senza aspettare la morte. In quel caso, i 21 nuovi cardinali appena nominati potrebbero partecipare al conclave, l’assemblea che si riunisce per scegliere il nuovo papa, a patto che abbiano meno di 80 anni.