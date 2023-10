L’installazione alla Darsena di Milano per ricordare il naufragio a Lampedusa del 2013

Domenica la ginnasta statunitense Simone Biles è diventata la prima atleta a eseguire alla perfezione e in ambito internazionale lo Yurchenko — un elemento del volteggio che deve il suo nome alla sovietica Natalia Yurchenko — seguito da un doppio carpio. Biles lo aveva già eseguito in passato e di recente, ai Campionati statunitensi, le era riuscito correttamente. Nelle qualificazioni dei Mondiali in corso ad Anversa lo ha eseguito ottenendo il punteggio più alto possibile (6,4) e in questo modo verrà inserito nel Codice dei punteggi della ginnastica artistica femminile con il suo nome (Biles II, dato che esiste già un elemento con il suo nome, il Biles).

Biles, che ha 26 anni ed è ritenuta la ginnasta più forte di sempre, era tornata a gareggiare in estate ai Campionati statunitensi dopo un lungo periodo di assenza successivo alle Olimpiadi di Tokyo, dove non arrivò in condizioni per poter gareggiare ad alti livelli e per questo si ritirò dalle competizioni senza vittorie dando inizio a un lungo dibattito sulla salute mentale nello sport professionistico.

I Mondiali di Anversa in corso in questi giorni sono il suo primo evento internazionale dopo i Giochi di Tokyo e nel fine settimana i risultati sono stati simili a quelli di un tempo. Ha concluso al primo posto assoluto dopo aver ottenuto i punteggi più alti nel volteggio, nella trave e nel corpo libero, e il secondo più alto nelle parallele asimmetriche. Se dovesse riconfermarli nelle finali potrà aggiungere almeno tre ori mondiali ai 19 già vinti in carriera.

