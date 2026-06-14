Levi’s ha nascosto il suo logo in piena vista, ai Mondiali

Levi’s, uno dei marchi di jeans e d’abbigliamento più famosi e riconoscibili, non è tra gli sponsor ufficiali dei Mondiali di calcio. Pertanto, per rispettare le regole della FIFA, ha dovuto coprire il suo logo dalla facciata di uno degli stadi che ospitano le partite, quello di Santa Clara in California, intitolato proprio a Levi’s. L’azienda però lo ha fatto in modo furbo: la copertura bianca infatti ricalca la forma del simbolo, che è rimasto quindi riconoscibile.

Inoltre Levi’s ha cambiato le immagini del profilo sui suoi canali social, mettendoci il logo impacchettato. Ha anche caricato contenuti, come il video qui sotto, in cui scherza apertamente sulla propria trovata e non fa nemmeno finta che non sia voluta. In un altro post, per esempio, Levi’s ha scritto: «Dando il benvenuto al mondo nel bel [censurato] stadio».