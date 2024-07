La lettera scritta a mano da Toti per dimettersi da presidente della Liguria

Venerdì mattina Giovanni Toti si è dimesso da presidente della Liguria comunicando ufficialmente la sua decisione con una lettera scritta a mano, consegnata all’ufficio protocollo della Regione dall’assessore regionale Giacomo Giampedrone. «​​Inoltro questa mia alle autorità in indirizzo per tutte le competenze di legge relative alla gestione transitoria dell’ente e l’avvio delle procedure per l’indizione di nuove elezioni», si legge nella lettera.

Toti è agli arresti domiciliari da quasi tre mesi perché accusato di corruzione dalla procura di Genova. Una persona agli arresti domiciliari deve rispettare molte regole che limitano la sua libertà: ha il divieto di utilizzare tutti i mezzi di comunicazione come telefono, smartphone, internet e perfino il citofono di casa. Le uniche persone che possono essere contattate sono i famigliari più stretti e ovviamente gli avvocati. Toti ha scritto la lettera a mano perché quando è stato arrestato gli sono stati sequestrati tutti i dispositivi, compreso lo smartphone e il pc.