Per la prima volta dopo 1.297 partite di NBA, LeBron James ha “deciso” di segnare meno di 10 punti

Venerdì LeBron James, cestista dei Los Angeles Lakers e uno dei più forti di sempre, ha segnato solo 8 punti nella partita contro i Toronto Raptors in NBA, il campionato nordamericano di basket. Ha così interrotto una lunghissima serie di 1.297 partite consecutive con almeno dieci punti segnati. Per quanto negli sport statunitensi ci sia un’eccessiva considerazione dei record, questo era davvero un record notevole. La serie di partite di James era iniziata nel gennaio del 2007 (quando suo figlio – oggi suo compagno di squadra – aveva 2 anni) ed è stata rappresentativa della sua grande continuità.

Oltretutto, James – che ha 40 anni ed è alla sua 23esima stagione in NBA – ha deciso di interrompere questo record, o quantomeno di non provare a tenerlo aperto. Anziché tentare un complicato canestro da dentro l’area, ha passato la palla al compagno Rui Hachimura, che ha segnato il canestro della vittoria.

Era abbastanza prevedibile che il record di James si concludesse proprio questa stagione. Per la prima volta non ha esordito nella prima partita stagionale del 22 ottobre per colpa di un infortunio, e nelle poche partite che ha fatto in questa stagione (è rientrato il 19 novembre) sembrava più in difficoltà del solito nel segnare. Nelle ultime gare era stato anche accusato di stat padding, cioè di anteporre le proprie statistiche alle necessità della squadra, forzando delle giocate poco utili o sensate.

Per capire quanto fosse notevole questo record, il secondo cestista con la più lunga striscia di partite consecutive con almeno 10 punti segnati è Michael Jordan, con 866. Jordan, che giocò in NBA a fasi alterne dal 1984 al 2003, è spesso considerato (proprio insieme a James) uno dei due o tre giocatori più forti di sempre.

