La prima pagina del giornale scozzese National sulla visita del «pregiudicato statunitense» Trump

Il presidente Donald Trump è partito venerdì pomeriggio per un viaggio in Scozia, che durerà fino a martedì. Si tratta di una visita privata, in cui Trump principalmente si occuperà di due campi da golf di cui è proprietario. Il giornale scozzese National, espressione del movimento indipendentista scozzese e di orientamento progressista, venerdì ha pubblicato una prima pagina che è circolata molto sui social, anche negli Stati Uniti. Il titolo principale del giornale era «Il pregiudicato statunitense arriva in Scozia», mentre il sommario diceva: «Il leader Repubblicano, riconosciuto colpevole di abusi sessuali e diffamazione, visiterà dei campi da golf». Sopra il titolo c’è un particolare degli occhi del ritratto presidenziale di Trump.

La prima pagina ha sortito l’effetto sperato di far parlare molto di sé, fra elogi degli oppositori di Trump e critiche e attacchi dei suoi sostenitori.

Trump è diventato il primo presidente degli Stati Uniti a essere giudicato colpevole in un processo penale (convicted felon, come viene definito in inglese) il 30 maggio 2024, quando fu condannato da un tribunale di New York nel caso relativo ai pagamenti all’attrice di film porno Stormy Daniels. Trump fu condannato per falsificazione di documenti contabili della campagna elettorale del 2016, attuata per nascondere l’esistenza dei pagamenti serviti per comprare il silenzio di Daniels su una relazione sessuale avvenuta dieci anni prima. Gli abusi sessuali e la diffamazione di cui parla National nel sommario riguardano invece il caso della giornalista E. Jean Carroll, che nel 2022 lo aveva denunciato per stupro: Trump è stato ritenuto responsabile in un processo in sede civile (e non penale) e condannato a un risarcimento.