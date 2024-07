Kylian Mbappé al Real Madrid si ispira decisamente a Cristiano Ronaldo

Martedì allo stadio Santiago Bernabeu la squadra di calcio spagnola del Real Madrid ha presentato ai tifosi il suo nuovo acquisto, l’attaccante francese Kylian Mbappé, che è considerato uno dei migliori calciatori al mondo. Il suo trasferimento al Real, la squadra più vincente di sempre, era atteso da tempo ed era stato infine confermato qualche mese fa, dopo che Mbappé aveva deciso di non rinnovare il suo contratto con il Paris Saint-Germain, scaduto alla fine di giugno.

In diversi momenti della presentazione Mbappé è sembrato voler imitare, o almeno omaggiare, quanto fatto dall’attaccante portoghese Cristiano Ronaldo il giorno della sua presentazione come nuovo acquisto del Real Madrid, nell’estate del 2009. All’epoca per esempio Ronaldo chiese ai tifosi di gridare Hala Madrid! (un’espressione molto usata dai tifosi del Real traducibile con Forza Madrid!) dopo un suo conto alla rovescia, e Mbappé ha fatto esattamente la stessa cosa.

Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più importanti della storia del Real Madrid: ci giocò per nove anni, durante i quali vinse tra le altre cose quattro Champions League, il principale trofeo europeo per club, e soprattutto segnò 450 gol in 438 partite, una cosa decisamente eccezionale. Mbappé ha detto più volte, anche prima della recente partita degli Europei tra Francia e Portogallo, che Cristiano Ronaldo è il suo idolo: c’è una foto famosa che mostra Mbappé da piccolo nella sua camera da letto, sulle cui pareti sono appesi molti poster di Cristiano Ronaldo.