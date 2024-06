Il Real Madrid ha annunciato l’ingaggio di Kylian Mbappé, infine

La squadra di calcio spagnola del Real Madrid ha annunciato ufficialmente l’ingaggio dell’attaccante francese Kylian Mbappé, che era atteso da tempo. Mbappé ha firmato un contratto per giocare nel Real Madrid per le prossime cinque stagioni. Lo scorso febbraio Mbappé aveva detto che non avrebbe prolungato il suo contratto con la squadra in cui ha giocato fino a quest’anno, il Paris Saint-Germain (PSG), ed era noto sia che il Real Madrid fosse molto interessato ad averlo in squadra, sia che Mbappé volesse giocare al Real Madrid, una delle squadre più vincenti e prestigiose al mondo.

Due anni fa, quando il suo trasferimento al Real Madrid era ritenuto imminente, il suo diventò un caso nazionale: Mbappé raccontò che persino il presidente francese Emmanuel Macron gli telefonò per convincerlo a restare al PSG. Macron gli disse che per la Francia era molto importante che il miglior calciatore francese in attività giocasse nel paese (e nella sua squadra più forte). Mbappé si convinse a restare e il suo stipendio al Paris Saing-Germain, già molto alto, venne rivisto al rialzo.

Mbappé ha 25 anni ed è considerato uno dei giocatori più forti al mondo. Nella sua carriera professionistica fin qui ha giocato solo in due squadre del campionato francese, il Monaco dal 2015 al 2017 e poi il Paris Saint-Germain. Con le due squadre di club ha vinto sette campionati francesi, sei dei quali con il PSG, ma non è mai riuscito a vincere trofei internazionali, su tutti la Champions League, il più importante a livello europeo (arrivò in finale nel 2020, ma perse contro i tedeschi del Bayern Monaco).

Nel 2017 divenne il più giovane candidato al Pallone d’Oro, il massimo riconoscimento individuale per un calciatore, ma non è mai riuscito a vincerlo e non si è mai spinto oltre il terzo posto, raggiunto lo scorso anno: nella sua decisione potrebbero aver avuto un peso non indifferente le maggiori ambizioni a livello individuale e di club rispetto ai risultati ottenuti finora. Con la Francia invece vinse i Mondiali nel 2018 e arrivò in finale in quelli del 2022, risultando in entrambi decisivo per la sua nazionale e uno dei migliori giocatori della competizione.