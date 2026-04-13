Katy Perry e Justin Trudeau, due fan al Coachella

Tra le migliaia di persone che nel fine settimana hanno partecipato al primo dei due weekend del Coachella, il famoso festival musicale che si svolge ogni anno a Indio, in California, c’erano anche l’ex primo ministro canadese Justin Trudeau e la popstar Katy Perry, che pochi mesi fa avevano ufficializzato la loro relazione. Alcuni video e foto condivisi sul profilo Instagram di lei li mostrano vestiti casual mentre seguono il concerto di Justin Bieber, ballano a un dj set di musica elettronica o bevono, mangiano e si tengono per mano tra un concerto e l’altro.

Trudeau ha 54 anni ed era stato primo ministro del Canada per dieci anni fino al marzo dell’anno scorso, quando era stato sostituito da Mark Carney dopo essersi dimesso a causa di una crisi interna dei Liberali, il suo partito di centrosinistra. Perry invece ha 41 anni ed è stata una delle popstar più famose degli anni Dieci: ultimamente però la sua popolarità è in calo per una serie di scelte stilistiche discutibili, accuse di plagio e per aver partecipato al criticato volo spaziale per sole donne promosso dalla compagnia spaziale di Jeff Bezos.

I due erano stati visti insieme in pubblico per la prima volta alla fine dello scorso luglio mentre pranzavano in un ristorante di Montréal, in Canada. Poco dopo era circolato molto un video di Trudeau che cantava “Firework” (una delle canzoni più famose di Perry) a un suo concerto, e a ottobre erano stati fotografati da alcuni paparazzi mentre si abbracciavano su una barca in California.

A fine ottobre infine avevano confermato la loro relazione uscendo mano nella mano dal Crazy Horse di Parigi, uno dei più famosi locali di cabaret del mondo, in cui erano andati per festeggiare il 41esimo compleanno di lei. Lo scorso gennaio Perry aveva poi accompagnato Trudeau in un impegno ufficiale al Forum di Davos, in Svizzera.

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