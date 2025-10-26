Il video di Katy Perry e Justin Trudeau che si tengono per mano davanti ai paparazzi, ufficializzando la loro relazione

Sabato sera la cantante statunitense Katy Perry e l’ex primo ministro canadese Justin Trudeau hanno confermato le voci che da mesi giravano su una loro possibile relazione, mostrandosi per mano davanti a un gruppo di paparazzi a Parigi. I due sono stati ripresi mentre uscivano dal Crazy Horse, uno dei più famosi locali di cabaret del mondo, in cui erano andati per festeggiare il 41esimo compleanno di Perry (il cui vero nome è Katheryn Elizabeth Hudson). Venerdì la cantante aveva fatto il primo di tre concerti previsti a Parigi del suo Lifetimes Tour e Trudeau era stato ripreso da alcuni fan mentre cantava fra il pubblico.

Perry e Trudeau, che fino allo scorso marzo era stato primo ministro canadese ininterrottamente dal 2015, erano stati visti insieme in pubblico per la prima volta alla fine di luglio mentre pranzavano in un ristorante di Montréal, in Canada. Due giorni dopo era circolato molto un video dell’ex primo ministro che cantava uno dei pezzi più famosi di Perry, “Firework”, a un suo concerto. Due settimane fa i due erano stati fotografati da alcuni paparazzi mentre si abbracciavano su una barca in California.